LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vincono Loeb e Luciano Benavides | attesa per i camion

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30– Dopo 189 km Van Kasteren diventa il nuovo leader provvisorio della speciale con 19? di vantaggio su Martin Van den Brink e 3’28” su Mitchel Van den Brink. Molto più staccati De Baar e Macik, a 11’05” e a 14’59” dalla vetta. 11.00 AUTO – Niente da fare per il lituano Zala, che non è ancora transitato all’ultimo intermedio del km 237 forse a causa di problemi meccanici. Ufficiale dunque il podio odierno, conin trionfo davanti a Chicherit ed Ekstrom. Al-Attiyah comunque si difende e può ancora gestire un vantaggio enorme nella generale su Morais e. 10.34– Martin Van den Brink si conferma al comando dopo 142 km per 50? su Van Kasteren e 3’44” su Mitchel Van den Brink. 4° il ceco Macik a 5’35”. 10.30 AUTO – Guerlain ...

OA Sport

Come la leggenda che non tramonta quello del rally che partiva da Parigi e arrivava ail più ...italiana consente di ricevere un autografo digitale del proprio beniamino durante gli eventi&...Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sebastien Loeb vicino alla quarta vittoria consecutiva tra le auto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Rally Dakar 2023. Si tratta della prima parte di una doppia frazione Mara ...La carovana oggi era attesa da una speciale breve, ma intensa. C'erano da percorrere solamente 114 km, ma tutti in mezzo alle dune, nella parte più remota del deserto saudita. Ecco le immagini più bel ...