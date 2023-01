LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prima parte della Marathon nell’Empty Quarter

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’undicesimadel Rally. Si trattadi una doppia frazione, quindi senza assistenza tecnica al bivacco, che rischia di incidere notevolmente sulle varie classifiche generali. La Stage odierna comincia a Shaybah e termina nel bel mezzo dell’Empty, per un totale di 427 km di cui 274 cronometrati e 153 di trasferimento. È la prova speciale più lungafase conclusiva del rally raid, con tante incognite legate al percorso e alla navigazione nel deserto soprattutto per gli apripista di giornata. Si apre dunque una ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ross Branch vince tra le moto. Loeb trionfa tra le auto e Loprais non corre tra i camion CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa del Rally Dakar 2023. Si tratta della prima parte di una doppia frazione Mara ...OnlyFans l'ha portata alla Rally Dakar: la pilota Bolognese Rebecca Busi così partecipa alla nota gara che si sta tenendo in Arabia Saudita.