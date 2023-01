Lisa Marie Presley ricoverata d' urgenza | come sta la figlia di Elvis

ilmessaggero.it

Lisa Marie Presley, la cantautrice statunitense figlia del celebre cantante Elvis Presley e dell'attrice Priscilla Presley, è stata trasportata d'urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Lo riferisce TMZ. Il polso della figlia di Elvis ha ripreso a battere dopo la rianimazione. Le sue condizioni sono al momento incerte.