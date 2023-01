Lisa Marie Presley | la figlia di Elvis ricoverata in ospedale per un arresto cardiaco

(Di giovedì 12 gennaio 2023), lacinquantaquattrenne di, è stata portata ina causa di un improvviso, 54 anni, è stata portata d'urgenza indopo aver subito un "completo", secondo quanto riportato da TMZ. Una fonte ha riferito che i paramedici hanno dovuto eseguire la rianimazione cardiopolmonare all'interno della sua casa di Calabasas prima che fosse portata via in ambulanza. Inoltre, uno dei medici avrebbe perfino somministrato una dose di adrenalina allaal fine di aiutarla a riprendere il polso. Le condizioni di ...

Martedì notte Lisa Marie Presley ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globes, durante la quale Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione di Elvis nell'omonimo film.