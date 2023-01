Lisa Marie Presley | infarto per la figlia di Elvis | ricoverata d’urgenza

(Di giovedì 12 gennaio 2023), 54 anni, è stata colpita da uned è stataper arresto cardiaco in un ospedale della California. A riportare la notizia è TMZ che cita fonti anonime. Ladisarebbe stata portata in rianimazione e dopo l’arresto cardiaco il suo cuore sarebbe tornato a battere regolarmente. Appena pochi giorni fa la cantante aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes 2023 al fianco di sua mamma Priscilla e nulla faceva presagire a una notizia del genere.è stata soccorsa nella sua casa di Calabasas, un paesino che si trova nella San Fernando Valley dove vivono moltissime celebrità. I soccorsi arrivati sul posto hanno effettuato ...

Presley è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. Lo scrive TMZ. Secondo il tabloid, il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo che le è stata ...LOS ANGELES.Presley è stata portata d'urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Lo riferisce TMZ . Il polso della figlia di Elvis ha ripreso a battere dopo la rianimazione ... Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis trasportata d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco Lisa Marie Presley, la cantautrice statunitense figlia del celebre cantante Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley, è stata trasportata d’urgenza in un ospedale della California a causa di un ...Lisa Marie Presley è stata ricoverata d'urgenza a causa di un arresto cardiaco, le sue condizioni sono al momento incerte.