Lisa Marie | figlia di Elvis Presley | ricoverata per arresto cardiaco a Los Angeles

Apprensione per le condizioni di salute diPresley, la figlia del grande Elvis . Come riporta il sito di gossip americano TMZ , la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco dopo essere stata male presso la ...Secondo quanto scrive Tmz è stata soccorsa in casaPresley ha avuto un arresto cardiaco secondo quanto scrive Tmz. La 54enne, figlia di Elvis Presley, è stata trasportata in ospedale, dopo che i soccorritori sono intervenuti in casa a ... Lisa Marie Presley d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco - Cultura & Spettacoli MeteoWeb Lisa Marie Presley è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. Lo scrive TMZ. Secondo il tabloid, il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo la rian ...