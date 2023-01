(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - Fase meteo stabile nel weekend ma l': previsto intenso maltempo per la. Precipitazioni sparse si muovono verso le regioni del sud e, per i prossimi giorni, il tempo tenderà ad essere via via più stabile su tutta l'Italia. L'alta pressione delle Azzorre proverà infatti ad espandersi verso il Mediterraneo portando un aumento delle temperature nel corso del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però per launa fase di maltempo dalle caratteristiche decisamente invernali. E' ancora presto per scendere nei dettagli, ma la situazione sinottica potrebbe vedere un anticiclone di blocco sull'Atlantico e un lobo del vortice polare verso l'Europa....

AGI - Agenzia Italia

Fase meteo stabile nel weekend ma l'i motori: previsto intenso maltempo per la prossima settimana. Precipitazioni sparse si muovono verso le regioni del sud e, per i prossimi giorni, il tempo tenderà ad essere via via più ...Heat Belt al Ces 2023: la cintura riscaldata che aumenta l'efficienza dei Bev inZf ha ... soprattutto in combinazione con altri riscaldatori di contatto quali losedile. Durante la ... L'inverno scalda i motori, dalla prossima settimana freddo e neve Precipitazioni sparse si muovono verso le regioni del Sud e, per i prossimi giorni, il tempo tenderà ad essere via via più stabile su tutta l'Italia ...Fase meteo stabile nel weekend ma l’inverno scalda i motori: previsto intenso maltempo per la prossima settimana. Precipitazioni sparse si muovono verso le regioni del sud e, per i prossimi… Leggi ...