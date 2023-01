(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Consiglio direttivo della Bce ritiene che idi interesse "debbanoin misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da ...

I tassi di interesse devono "aumentare in misura significativa a un ritmo costante" per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un "ritorno tempestivo dell'" all'obiettivo del 2% nel medio ......e non alzii tassi, contrariamente a quanto ribadito stamane nel bollettino economico mensile , alla luce del forte calo del prezzo del gas che ha ridimensionato le aspettative di. ... L'inflazione fa ancora paura. La Bce: "Possibile recessione, i tassi devono aumentare" Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire, nel tempo, l’Inflazione frenando la domanda; metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative ...Secondo l'analisi nei prossimi trimestri si dovrebbe assistere a una crescita dei salari marcata, poi pressioni al ribasso ...