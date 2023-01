Linea in tilt | utenti della Circumvesuviana camminano sui binari

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe luci del giorno non sono ancora nitide e le persone ritratte in foto vagano sconsolate lungo i. È l’immagine che in queste ore sta facendo il giro dei social e ritrae gli sfortunati passeggeri costretti ad abbandonare questa mattina un trenoin panne per un problema allaaerea, passeggeri intenti a raggiungere la stazione successiva a piedi. A postarla è la pagina Facebook ”. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, luogo social dove – spesso con tanta ironia – si raccontano le sorti dei pendolari che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. La foto mostra i viaggiatori scesi dal treno che da Sorrento era diretto a Napoli e fermatosi per un problema allaelettrica ...

