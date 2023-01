Linea aerea in tilt | passeggeri della Circumvesuviana camminano sui binari

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Isono stati costretti ad abbandonare un trenoin panne per un problema alla. Le luci del giorno non sono ancora nitide e le persone ritratte in foto vagano sconsolate lungo i. È l’immagine che in queste ore sta facendo il giro dei social e ritrae gli sfortunati

Agenzia ANSA

... Severino Nappi, dopo i disservizi verificatisi oggi sulladella Circumvesuviana con lo stop dei treni causato da un problema allache ha costretto alcuni utenti a camminare lungo i ...Occasionalmente può essere trasportato per via, ma non su aerei dicommerciali". Il tabloid britannico "The Sun" , che per primo ha riportato la storia, ha scritto che la spedizione è ... Linea aerea in tilt, utenti Circumvesuviana camminano sui binari - Campania . Ancora disservizi su tratte della Circumvesuviana: la foto fa giro social. Le luci del giorno non sono ancora nitide e le persone ritratte in foto vagano sconsolate lungo i binari. È l’immagine che ...Cosa succede se il portellone di un aereo in volo si apre La risposta arriva dalla Russia, dove l'incubo di molti passeggeri che hanno paura di volare si è concretizzato: il video di uno dei viaggiat ...