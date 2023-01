Linda Cerruti | insulti sessisti alla campionessa | chi sono i violenti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Polizia di Stato identifica e denuncia all'Autorità Giudiziaria gli autori della diffamazione a mezzo internet ai danni delladi nuoto sincronizzato. Ad agosto dell'anno scorso, di rientro da una straordinaria prestazione atletica agli europei di nuoto sincronizzato che l'aveva portata a vincere otto medaglie, laaveva festeggiato postando sui social una foto in cui compariva in costume da bagno, in una classica posa del nuoto sincronizzato, esibendo le medaglie conquistate. La foto, scattata sul molo di Noli (SV), città natale della, era stata ripresa da molte testate giornalistiche e aveva attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali palesemente diffamatori e, che ...

TGCOM

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria 12 tra gli autori della diffamazione a mezzo internet ai danni della campionessa di nuoto sincronizzato. Ad agosto dell'anno scorso, di rientro dagli europei di nuoto sincronizzato dove aveva vinto otto medaglie, la ragazza aveva festeggiato postando sui social una foto in cui compariva in ...Una sua foto in costume, in agosto, aveva raccolto frasi raccapriccianti. Era stata postata per festeggiare le otto medaglie vinte agli europei di nuoto ... Linda Cerruti, 12 denunciati per i post offensivi alla nuotatrice Genova - La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria 12 tra gli autori della diffamazione a mezzo internet ai danni della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@lindacerruti). Le indagini, condotte anche dagli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di… Leggi ...