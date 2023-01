L’INCHIESTA – I prezzi dei musei italiani sono già i più alti D’Europa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Adeguarsi agli standard europei”: il motto del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a proposito deiper l’ingresso neie dei parchi archeologici d’Italia fa discutere. In effetti, l’aumento del biglietto d’ingresso degli Uffizi a 25 euro a partire dal 1 marzo, per il periodo considerato di alta stagione, segna addirittura un record in Europa: neanche nei Paesi Bassi, dove il costo della vita è decisamente più alto, si arriva a pagare tanto per un singolo ingresso. I 17 euro del Louvre, i 15 del museo El Prado di Madrid, i 12 del Pergamon Museum di Berlino, e i 20 euro dell’Acropoli di Atene raccontano, in effetti, un rapporto diverso delle capitali europee con il turismo culturale. Altra storia per i biglietti cumulativi, che a fronte di una spesa compresa nei 30 euro, consentono tour molto articolati ...