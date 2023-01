Liliana Cavani compie 90 anni e festeggia sul set del suo nuovo film

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutispegne 90 candeline. Qualche giorno fa il taglio di una grande torta bianca nella Sala della Crociera del ministero della Cultura con i colleghi Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Pupi Avati, Michele Placido, Susanna Nicchiarelli, Marco Bellocchio, Cristina Comencini insieme con il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Vittorio Sgarbi. La regista, nata a Carpi in provincia di Modena il 12 gennaio 1933, sta passando questi giorni di celebrazioni per il suo compleanno facendo quello che ama di più: un. E’ infatti al montaggio del suo ultimo progetto ‘L’ordine del tempo’ tratto dall’omonimo libro di Carlo Rovelli, lo scienziato conosciuto per la teoria della gravità quantistica a loop. Il lungometraggio, con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Gerini, è stato ...

Il Foglio

... alludendo e citando la qualunque (oltre ai modelli di cui sopra, anche Bergman, Kusturica, I Cannibali di, il videoclip di Just dei Radiohead diretto da Jamie Thraves) e provando a ...CARPI (Modena) - Regista donna in un mondo di uomini e una carriera che la mette di diritto tra le grandi firme della pellicola.compie 90 anni, e lo ha fatto a Roma, festeggiata al ministero della Cultura, accanto ai grandi registi di oggi, da Sorrentino a Virzì, Pupi Avati e Marco Bellocchio. Nata e cresciuta a ... Festa grande al ministero della Cultura per i 90 di Liliana Cavani, eterna ragazza Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice, compie 90 anni. Nata a Carpi (MO), il 12 gennaio 1933, comincia a realizzare film inchiesta di stampo politico e sociale. Nel 1966 il suo primo film, Francesc ...Al compleanno di Anna Ferzetti, che spegne le candeline con un party a tema anni Ottanta. Con Sabrina Impacciatore tornata da New York e il cinema "impegnato", che è local. Da Testaccio a Trastevere s ...