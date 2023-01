Ligue 1 | il Psg torna a vincere Mezzo passo falso del Lens | ok il Marsiglia

Sport Mediaset

I parigini tornano alla vittoria contro l'Angers e volano a +6. Il Nizza ribalta il Montpellier per 6 - ...Madrid CALCIO -1 13:00 Lille - Troyes 15:00 Angers - Clermont 15:00 Montpellier - Nantes 15:00 Reims - Nizza 15:00 Toulouse - Brest 17:05 Monaco - Ajaccio 20:45 Rennes -CALCIO - ... Ligue 1, Messi incanta e il PSG stende l’Angers: il Lens ora è a -6 - Sportmediaset We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nonostante gli ultimi risultati del club parigino, le due stelle non hanno un buon rapporto con la tifoseria: il motivo ...