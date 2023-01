Ligue 1 | il Psg allunga in vetta | goleade di Tolosa e Nizza Tutti i risultati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si è giocata la 18^ giornata della1: il Psg ha vinto contro l’Angers,diSi è giocata la 18^ giornata della1: il Psg ha vinto contro l’Angers,di. I parigini superano per 2-0 gli ospiti con le reti di Ekitiké e Messi. Ilvince 5-0 sul campo dell’Auxerre, mentre il6-1 in casa contro il Montpellier. Di seguito: IDELLA 18^ GIORNATA Psg-Angers 2-0 (Ekitiké, Messi) Auxerre-0-5 (Chaibi, Rouault, Van De Boomen, Aboukhal, Dallinga) Ajacco-Reims 0-1 (Munetsi) Nantes-Lione 0-0 Brest-Lille 0-0 Troyes-Marsiglia 0-2 (Mbemba, Veretout) Lorient-Monaco 2-2 ...

Torna Messi e ilriparte in vetta alla1 allungando di due lunghezze sul Lens al termine del turno 18. La formazione di Galtier batte per 2 - 0 l'Angers ritrovando l'argentino fresco campione del Mondo che ...Madrid CALCIO -1 13:00 Lille - Troyes 15:00 Angers - Clermont 15:00 Montpellier - Nantes 15:00 Reims - Nizza 15:00 Toulouse - Brest 17:05 Monaco - Ajaccio 20:45 Rennes -CALCIO - ...LIGUE 1 - Nel testacoda della 18a giornata di Ligue 1, il PSG con Mbappé a riposo e col minimo indispensabile in campo a livello di atteggiamento, batte 2-0 il derelitto Angers alla 10a sconfitta ...Torna la Ligue 1 con la diciottesima giornata: vince il PSG, che torna a +6 sul Lens. Vince anche, per la quinta volta consecutiva, il Marsiglia.