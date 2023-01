Ligue 1 | giornata 18 | il PSG allunga | goleada del Nizza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nella18 di1 il PSG si riscatta dopo la sconfitta nel turno precedente battendo l’Angers esul Lens, fermato sul pareggio dal Strasburgo. Continua a vincere il Marsiglia, il Monaco si salva in extremis dal ko contro il Lorient mentre il Rennes cade a Clermont. Pareggiano Lille e Lione, dilaganoe Tolosa.1,18: PSG-Angers 2-0, Troyes-Marsiglia 0-2, Strasburgo-Lens 2-2, Clermont-Rennes 2-1 Torna a vincere il Paris Saint-Germain battendo 2-0 l’Angers, che subisce la decima sconfitta consecutiva in campionato e resta a sette punti dalla zona salvezza. Vantaggio di Ekitike al 5’ con un anticipo in area piccola, raddoppia Messi al 72’ con un destro morbido all’angolino al termine di una bella azione corale. Il Marsiglia avvicina il secondo posto ...

Vittoria agevole per il Paris Saint Germain in casa contro l'Angers nella diciottesima di Ligue 1. La formazione di Galtier si è imposta per 2 - 0 grazie alle reti di Ekitike e Lionel Messi, alla prima partita dopo il trionfo Mondiale in Qatar. L'argentino, a segno al 72', è ... Ligue 1, il calendario e le partite della 18^ giornata La penultima giornata caratterizzata anche dal mezzo passo falso del Lens. Domenica Reims – Nizza e Monaco - Ajaccio ...Imponendosi sull'Angers il PSG mette la freccia verso lo scudetto anche grazie allo Strasburgo che rallenta la corsa del Lens, intanto il Marsiglia di Tudor fresco dell'arrivo di Malinovsky, supera il ...