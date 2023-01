“L’hanno scoperto nei corridoi” Alessia Marcuzzi | terremoto in tv | la voce a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023), clamoroso retroscena. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dello sfogo di. La popolare conduttrice per tanti anni aè tornata in tv dopo un periodo di stop con il nuovo programma “Boomerissima”, in onda su Rai 2. Lo spettacolo prevede la sfida tra la generazione boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, ovvero influencers che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.ha poi spiegato la ragione per cui ha lasciato: “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una ...