L’Équipe – Trasferimenti | incontro decisivo per Lemina giovedì a Wolverhampton

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-11 21:23:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da: Si tratta di un trasferimento che è stato però mal imbarcato. Né l’OGC Nice né Mario(29 anni, sotto contratto fino al 2024) avevano programmato di lasciarsi quest’inverno. Il giocatore si è trovato bene in Costa Azzurra e il club contava sulla leadership del gabonese, importante negli spogliatoi, per risalire la classifica. Ma di fronte a trattative che non vanno avanti per una proroga, le due parti potrebbero cogliere l’occasione dell’offerta del. Trasferimento stimato in 10 milioni di euro Gli inglesi stanno spingendo da diversi giorni per ingaggiare l’ex marsigliese. Wolves e Gym sono quasi d’accordo su un trasferimento stimato di 10 milioni di euro e ...