Calciomercato.com

Non è venuto come, non come aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in Israele. ...L'imprenditore friulano, già proprietario a Venezia delBianco, nel 1822 ebbe un colpo di genio che cambiò la vita a lui e alla città. Non sapeva leggere e scrivere, è stato Dal Niel a firmare ... Miriam Leone sotto la doccia in Africa, fan in delirio! CHE FOTO La Corte di Cassazione ha annullato la contestazione associativa senza rinvio (relativa alla condotta di promotore) per Leone Soriano, presunto boss di ndrangheta di Filandari. Con sentenza n. 37636/1 ...Continua la fortuna per alcuni segni zodiacali, mentre altri saranno travolti da grandi novità. Ecco quello che rivela l’oroscopo ...