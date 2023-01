L' energia a buon mercato ormai nell' album dei ricordi | una crisi causata non solo dalla guerra

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non era mai capitato che al "Bar dello Sport" , persino negli ultimi giorni del calcio, si sentisse parlare di inflazione , di materie prime, die, in particolar modo, di costo del gas,...

Il Fatto Quotidiano

Se la tendenza è questa, guerra o non guerra, i tempi dell'mercato sono finiti. Ci potranno essere solo ribassi momentanei, legati alle quote di produzione fissate dall'Opec o alla ...... l'azienda di Stato russa per l'nucleare. Zelensky allerta l'esercito a prepararsi a ... Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg scrive su Twitter: 'colloquio con il ministro ... L’anno nero dell’energia e i timidi passi verso la transizione: le lobby sono ancora troppo forti… Sul sito istituzionale del Comune tutta la modulistica completa per la presentazione delle domande: ecco la procedura da seguire per richiedere il bonus ...