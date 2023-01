La Gazzetta dello Sport

, le quote Occhi puntati, ovviamente, sui due super protagonisti.è il miglior marcatore della lega, con una media di 34.2 punti a partita. Luka scatenato, giocatore che può ...James segna 37 punti e trascina i Los Angeles Lakers al quinto successo consecutivo sul campo dei Sacramento Kings. Lukaconfeziona la nona tripla doppia stagionale e Dallas sconfigge ... LeBron-Doncic in Lakers-Mavericks: le quote della sfida Nba Both the Dallas Mavericks and Los Angeles Lakers face off Thursday night despite battling injuries. Luka Doncic and LeBron James earn top billing for the Christmas Day rematch.Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Joel Embiid and Jayson Tatum have all performed at a high level, but one of those MVP candidates will have to come off the bench in the All-Star Game. And then ...