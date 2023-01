Le vele scarlatte | la recensione del film di Pietro Marcello

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il: Le, 2022. Regia:. Cast: Juliette Jouan, Raphaël Thiéry, Louis Garrel, Noémie Lvovsky. Genere: Drammatico. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa. Trama: Juliette, giovane orfana di madre, vive col padre Raphaël, un burbero reduce di guerra. Mal vista dagli abitanti del paese per il suo carattere sognante e il fare scostante, un giorno, all’improvviso, forse trova l’amore. Dopo essere uscito, come da sua stessa ammissione, piuttosto stanco dall’impegnativo lavoro di autore anche in veste di produttore per il suo penultimoMartin Eden,arriva ora al cinema con un’inversione di rotta. Le, libero ...