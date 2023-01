Le stories di Belén Rodriguez | “Non c’è verso che mi chiami mamma Per Luna Marì sono papà”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Non c’èche mi“. Èa rivelare questa curiosità riguardante la sua piccola(1 anno), avuta insieme ad Antonino Spinalbese. In una storia Instagram pubblicata sul suo profilo, la showgirl è apparsa al fianco della bimba che, come si sente, preferisce chiamarla ““. Fonte Instagram @belenrealAll’ennesimo “” della piccola, infatti,ha affermato: “Si lo so che per te“. La conduttrice ha poi filmato ancora alcuni istanti del momento tenerissimo trascorso con la figlia, tra coccole e risate. Vi raccomandiamo... ...

L'Incontro

... perRodriguez è il contrario: la sua Luna Marì, 1 anno, preferisce chiamare "papà". È stata la stessa showgirl a rivelare la curiosità, in alcunepubblicate su Instagram. "Non c è ...Spesso nelle sueInstagram la prende in giro, chiamandola ' bombolone '. Lo scherzo a Bianca E proprio ieri, lo stesso Corti aveva ironizzato, prendendo in giro i followers, e pubblicando una ... Storie di frontiera: Enzo Barnabà siciliano di Grimaldi