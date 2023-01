Le sono state asportate una lesione cancerosa sopra l' occhio destro e una nella parte sinistra del petto

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La first lady degli Stati Uniti d’America, Jill Biden, è stata operata per rimuovere due tumori della pelle. Sta bene ed è già rientrata alla Casa Bianca. Lo ha riferito la sua portavoce Vanessa Valdivia. Joe e Jill Biden dalla regina Elisabetta a Windsor guarda le foto Leggi anche › Tumori della pelle, le app per scoprirli e la regola dell’ABCDE › Tumori della pelle, non solo Melanoma: quanti ne esistono e come riconoscerli? ...

