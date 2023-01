Le primarie Pd non cambiano mai | ancora una volta liti | scontri e veleni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L'accapiglio su regole e il ventaglio degli elettori delle, nel Pd e in genere nel centrosinistra è sempre stato una costante da quando, oramai oltre tre lustri fa, fu introdotto questo meccanismo. Che risente del richiamo d'Oltreoceano, e lì ve n'è lunga e consolidata tradizione. Qui da noi un po' meno, ma è lungo il racconto di duelli eche spesso hanno fatto conquistare l'immaginario più alle procedure che ai contenuti in campo. Per esempio, un caso di scuola fu quello dell'autunno 2009.tra Dario Franceschini e Pierluigi Bersani. Il momento per il Pd era (come sempre) molto difficile: la prima Segreteria, quella guidata da Walter Veltroni, si era infranta all'inizio dell'anno dopo una serie di sconfitte elettorali. E dunque si sfidavano l'esponente di provenienza Margherita, che in quei mesi aveva svolto una ...

RaiNews

Critica Paola De Micheli , che si era detta più volte 'contraria al voto on line' (per i tempi e i modi della decisione) e che alla fineha partecipato al voto sul regolamento per le. ......un'occasione mancata a causa delle divisioni del Pd anche sulle stesse regole per le, ... per ritornare alla metafora di Letta la portaè vuota. Meloni, dopo il decreto del governo contro ... Pd, la Direzione ha approvato il regolamento, De Micheli non ha votato. Letta: "Evitate spaccature" L’accordo è arrivato solo nel tardo pomeriggio dopo che la Direzione era stata posticipata alle 19 per cercare fino all’ultimo [...]una mediazione. Alle primarie del Pd sarà ammesso anche il voto onli ...Il capodelegazione dem in Europa ufficializza il suo appoggio alla mozione congressuale del governatore emiliano. Il messaggio alla sua (ex) area, e la ...