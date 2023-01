Le “piante aliene” si scovano con i droni per salvare l’ecosistema mediterraneo

Leggi su fmag

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sapevate che esistono “” (ossia, non native del nostro ecosistema) che minacciano l’equilibrio della flora e della fauna del? Per scovarle, l’Università di Pisa ha utilizzato – in una sperimentazione condotta nel Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – i, uno strumento ritenuto ideale per monitorare la presenza di Yucca gloriosa, una pianta aliena originaria del Nord America che minaccia gli ecosistemi costieri del. Difendersi dalle: lo studio La conclusione arriva da uno studio sperimentale del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa appena pubblicato sulla rivista Regional Studies in Marine Science. La ricerca è stata condotta nel 2020 all’interno del Parco Regionale di ...