Le lamentele della pittrice finlandese conservano inquietanti elementi di verità Lettera

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Inviata da Pietro Podolak -Da quando insegno, cioè ormai praticamente da più di un decennio (inutile tracciare un bilancio delle sortiscuola pubblica in questo frattempo, sarebbe solo una geremiade...) c’è un aggettivo geo-etnografico che mi suscita, fra le altre emozioni, grande perplessità: “” (e questo è per colpascuola italiana, beninteso, nonFinlandia). L'articolo .

tviweb

Ma in via De Gasepri ledei residenti riguardando anche l'eccessiva velocità delle auto ...chiede all'amministrazione di procedere quanto prima alla posa dei dossi rallenta - traffico e...... il Covid, la crisi energetica , il divieto dell'esportazione di paracetamoloCina e altro ... Attenti agli abusi "Sinceramente non ho sentore diparticolari da parte dei pazienti perchè ... PILLOLA DI ECONOMIA – La Crazia adotta l'euro, fra proteste e ... Clienti beffati con la "truffa dell'imballaggio". Accade infatti che spesso i contenitori utilizzati per vendere gli alimenti - vaschette, sottotorta, vassoi - finiscano nello ...Ancora una volta le Ong leggono il diritto internazionale a loro piacimento e nonostante lo sbarco dei migranti ad Ancona continuano a protestare: "Potevano trasferirli coi pullman..." ...