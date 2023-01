Le clamorose chat del Barcellona contro Messi e Piqué | 'Figlio di p' 'Ratto di fogna' e 'Nano ormonato'

Corriere dello Sport

Abdur - Rahkman viaggia addirittura a 19,7 punti di media con percentuali, il 62% da 2 e ... Per intervenire potete utilizzare lache si apre all'interno dell'articolo (per gli ...... 72 - 67: lo sconosciuto straniero di Verona ne mise 21 con percentuali. Non fu un fuoco ... Per intervenire potete utilizzare lache si apre all'interno dell'articolo (per gli smartphone:... Carabao Cup, clamorosa eliminazione per il Manchester City: passa il Southampton! Delle clamorose rivelazioni sulla rottura fra il Barcellona e le due ex-bandiere Leo Messi e Gerard Piqué sono state svelate oggi da El Periodico che ha pubblicato gli screen delle chat interne della ...Abbiamo messo alla prova l'algoritmo generativo di OpenAI sui regali da fare ai parenti. E i suggerimenti dell'intelligenza artificiale lasciano a bocca aperta: tristi stereotipi. «È lo specchio della ...