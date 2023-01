Lazio | tutto fermo per il rinnovo di Pedro | lo spagnolo prende ancora tempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Resta in stand-by la situazione deldicon la. I discorsi sono fermi all'intenzione del club di proseguire il rapporto...

Laziostory

... Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto,, Umbria e Sardegna, sei internauti ... clicca su Gestisci cookie e AccettaGestisci cookieQuando il necessario è indispensabile', finanziato dalla Regionecon le risorse del Ministero ... 'si muore di caldo' e lei ha un'allergia tremenda aciò che non sia mussola e cotone ... Serie A | Sassuolo-Lazio, tutto sulla vendita dei biglietti Ospite degli studi di Fanpage.it il candidato di centrosinistra e Terzo Polo alle prossime elezioni regionali del Lazio Alessio D’Amato, ha ...(Jenne, 12 Gen 23) Dodici immagini rappresentative del Parco compongono il calendario 2023, che quest'anno ha una particolare importanza in quanto legato ai 40 anni dell'Ente Regionale. Per l'importan ...