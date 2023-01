Lazio | Rocca | “Faremo cadere la maschera Ci hanno lasciato una situazione economica pesante”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Andremo a governare questa regione, non faccio particolari promesse, mala. Ciunadavvero”. Motivato, idee chiare, priorità bene in mente. Così, Francescoesordisce nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega per il, presso l’hotel Barcelò Aran di Roma. “Abbiamo oggi il grande trucco dei conti”, dice ancora sull’addizonale Irpef della Regione che si candida a governare. Tema sul quale anche in precedenza aveva chiarito: “Si continua a parlare del debito della sanità quando dal 1995 ad oggi il centrodestra ha governato per solo 7 anni e mezzo. Se l’addizionale Irpef che -viene raccontato ai cittadini- è ...

Nelnessun accordo con Giuseppe Conte. Il candidato del Pd, l'ex assessore alla Sanità di ... l'ex capo della Croce Rossa Francesco, dato al 40 per cento.... Abruzzo Chieti - UCI Cinemas Chieti Montesilvano - The SpaceSan Giovanni - Ciak City ...Di Martignacco - Cinecittà Fiera Trieste - The Space Cinecity Udine - Visionario Villesse - Uci...Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra Francesco Rocca a margine della conferenza stampa a Roma con Lupi, Toti e Sgarbi Per quelle che saranno le… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) - Una conferenza stampa all'insegna del confronto e del dialogo, tenutasi nella sede regionale della CISL Lazio in occasione ...