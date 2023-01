Lazio | lavoro tattico e partitella in vista del Sassuolo Hysaj pronto a sostituire Lazzari

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La, indel match di domenica valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il, ha effettuato una seduta di allenamento pomeridiana a Formello: dopo la fase di attivazione e messa in moto, i calciatori hanno svolto un ampioed infine unaa campo ridotto decisa dalle reti di Felipe Anderson e Romero. Nella sfida contro i neroverdi Maurizio Sarri sarà costretto a fare a meno dello squalificato Manuelche, con ogni probabilità, verrà sostituito da Elseid. In difesa c’è un ballottaggio tra Casale e Patric, mentre a centrocampo potrebbe ritrovare spazio Luis Alberto, insieme ai confermatissimi Milinkovic-Savic e Cataldi. Tante certezze anche nel reparto offensivo, con Felipe ...

LavoroLazio.com

Fisicamente, per ragioni di, passa più tempo altrove, sebbene non appena ha un paio di ...30 Spezia - Atalanta 2 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:30 Lecce -2 -...... condividendo molti dei punti dell'agenda Cisl, valorizzando la concertazione e la partecipazione come metodo di, riconoscendo alla Cisl delun ruolo importantissimo in questa fase e ... Project Manager Junior - Sustainability Da “Mira Mira l’olandesina” alla corsa per la conquista della Regione Lazio. La giornalista Donatella Bianchi è ufficialmente in campo come candidata dei Cinquestelle ...La Lazio è a lavoro sui rinnovi di contratto: fissato un appuntamento con l'entourage di Luka Romero, pronto un contratto fino al 2026 ...