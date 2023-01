Lazio e Fiorentina su Dominguez | Amian e Zerbin per il Bologna

Corriere dello Sport

...ultrà giallorosso Daniele De Santis poco prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e...vietate le trasferte ai tifosi del Napoli a Roma sia contro i giallorossi sia contro la, ma ......30 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 14:30 Spezia - Atalanta 2 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:30 Lecce -2 - 1 18:30 Cremonese - Juventus 0 - 1 18:30- Monza ... Roma, Fiorentina, Lazio e Messi: le ultimissime Proseguono gli ottavi con Roma-Genoa e Fiorentina-Sampdoria. Lotito è pronto a blindare il suo gioiellino. Messi torna in campo e segna subito in Ligue 1 ...RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino è in trattativa con il Bologna per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024.