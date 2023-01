Lazio | Conte | ' oggi presentazione Bianchi | vi aspetto'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Vipomeriggio, in diretta dalle 17:30, per ladi DonatellaPresidente e del programma che il Movimento 5 Stelle propone ai cittadini del. A più tardi!". Così il leader del M5S Giuseppesui suoi canali social.

Il Manifesto

...del centrosinistra allargato a calendiani e renziani per la poltrona di governatore del, ieri ...Pisana oggi presenteranno ufficialmente Donatella Bianchi alla presenza del leader Giuseppe. ...Tanti annunci e risultati scadenti: nelle cure sono impossibili La seconda contingenza è la ... L'alleanza, dice lui, 'èa non averla voluta', 'ma io mi rivolgo a tutti, anche agli elettori ... Lazio, giochi chiusi. Conte con Bianchi. D'Amato: 5S in giunta | il manifesto Ha fondato "Missione di Speranza e Carità"; l`"Accoglienza Femminile" e "La Cittadella del Povero e della Speranza. L`assistenza della Missione è ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Vi aspetto oggi pomeriggio, in diretta dalle 17:30, per la presentazione di Donatella Bianchi Presidente e del programma che il Movimento 5 Stelle propone ai ...