Lautaro | un inizio di 2023 da campione del mondo E il Toro non vuole fermarsi

La Gazzetta dello Sport

Insomma,è in media per ripetere i numeri del passato e, considerato che la sua curva realizzativa in Serie A è in crescendo, magari riuscirà a migliorarsi anche nel 2022 - 23: dai 6 gol nel ...... calcio dialle ore 20.45. Indice Cronaca della partita e tabellino L'arbitro Presentazione ...i quarti di finale della Coppa Italia battendo il Parma ai supplementari grazie al gol di, ... Lautaro, un inizio di 2023 da campione del mondo. E il Toro non ... La partita Inter - Hellas Verona di Sabato 14 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A, calcio d’iniz ...Per la squadra del Gasp partire in salita, subendo gol, è una vecchia abitudine. A volte il ribaltone riesce, spesso si perdono punti ...