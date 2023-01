Laurens Sweeck correrà su strada nel team di sviluppo dell’Alpecin Deceuninck

OA Sport

Anche, specialista dei tracciati sabbiosi, si è dimostrato molto a suo agio, riuscendo a recuperare e a riportarsi sulla testa della corsa. Netta supremazia di van Aert L'episodio che ...Terzo posto per. Ecco invece, le parole al termine della gara, proprio di Van der Poel: "Ho avuto molto dolore alla schiena oggi. Non so da dove arrivi il problema perché le ultime ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA: Van Aert stravince su van der Poel, Sweeck mette le mani sul titolo Altro giorno, altra vittoria per Wout Van Aert. Il belga ha letteralmente dominato la gara di Coppa del Mondo di Zonhoven, in Belgio, centrando l’ottavo successo stagionale in undici apparizioni tra i ...Wout van Aert ha vinto la terzultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, imponendosi da autentico dominatore nella sabbia di Zonhoven. Il fuoriclasse belga ha firmato l’undicesimo successo stag ...