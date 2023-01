Lancia 037 vs Audi Quattro | l' epica sfida rivive al MAUTO

Autosprint.it

contro Audi Quattro. Mercoledì 25 gennaio si riaccendono i riflettori sulle grandi sfide dell'epoca d'oro dei rally con Rally Talk , il ciclo di incontri realizzato al Museo Nazionale dell'...Girato a Torino, tra gli uffici di Luca Napolitano e Jean Pierre Plouè, l'open space, il ... le ammiraglie eleganti Aurelia e Flaminia, le "brutali" e vittoriose Stratos, Delta e Rally, ... Lancia 037, il mito a 40 anni dalla vittoria nel Mondiale Rally Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E' on air sul canale YouTube del marchio la versione integrale della prima puntata del cortometraggio dal titolo “Nuovo Rinascimento Lancia. Il futuro nelle nostre radici” ...