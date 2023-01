L' ambasciatore dell' Iran | «Altri Paesi non possono imporci la loro cultura»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) «E' giunta l'ora di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione.» Questo è il messaggio all'che Sergio Mattarella ha trasmesso ieri a Teheran recapitandolo personalmente al nuovoiano. La risposta degli Ayatollah non si è fatta attendere «La repubblicarispetta i valori umani ma non accettiamo chevogliano imporre la. La libertà è uno dei valori'Islam.» Lo ha detto l'a Roma, Mohammad Reza Sabouri, nel suo primo incontro con la stampa italiana dopo avere presentato ieri le sue credenziali al presidentea Repubblica Sergio Mattarella. «In ...

Agenzia ANSA

La libertà è uno dei valori'Islam". Così Sabouri,iraniano a Roma, dopo la condanna di Mattarella della repressione e delle pene capitali in Iran. "La condanna a morte è prevista per ...Il capitano'Argentina campione del mondo 2022 è attualmentedel turismo saudita. "Lionel Messi vuole che scateni il tuo cercatore di brividi interiore e scopri l'inimmaginabile. Che ... L'affondo dell'ambasciatore dell'Iran: "Altri Paesi non possono imporci la loro cultura" - Mondo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Mo ...Roma, 12 gen. (askanews) - Confindustria dà seguito alla firma del Memorandum of understanding e oggi inaugura ufficialmente la sede di ...