"L'alcol fa male". In Irlanda etichette sul vino come per le sigarette

ROMA - Il vino come le sigarette. L 'Irlanda ha ottenuto il via libera della Commissione Europea alle avvertenze sanitarie obbligatorie sulle etichette di vino, birra e liquori. Se arriverà anche l'...... ma con l'ansia stessa di non riuscire ad addormentarsi o di dormire. Da questo punto di vista ...terminata almeno un'ora e mezza prima di andare a letto) oltre a ridurre la caffeina e l', ... Via libera Ue all'Irlanda: “L’alcol fa male”. Etichette del vino come le sigarette Via libera dall'Ue. Un precedente che potrebbe essere seguito da altri Paesi del nord Europa. Per Coldiretti "è un attacco all'Italia" ...Sulle bottiglie scritte sui rischi sanitari del consumo e i legami con tumori e altre patologie. Coldiretti: è un attacco all’Italia. Di Castro: ...