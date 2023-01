(Di giovedì 12 gennaio 2023) L'Arabia Saudita dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, ha già in mente il prossimo obbiettivo. Il campione del mondo Leo. L'obiettivo dello stato saudita è aprirsi al mondo, aumentare ...

Secondo il Mundo Deportivo, infatti l'Al, il più grande rivale dell'Al Nassr, vuole Leo Messi e sarebbe disposto a fare un'offerta di ben 300 milioni di dollari l'anno. Una cifra difficile da ...Intanto, un altro club saudita, l' Al, avrebbe pronta un'offerta faraonica per Leo Messi . Cuadrado con Ronaldo in Arabia Saudita . Cuadrado e l'offerta dell'Al Nassr . L'Arabia Saudita... l'Al Hilal tenta Messi, pronta offerta monstre da 300 mln l'anno L'Al Hilal, il più grande rivale dell'Al Nassr in cui gioca Cr7, sarebbe disposto a fare un'offerta di ben 300 milioni di dollari l’anno al neo campione del mondo argentino.Dopo Cristiano Ronaldo, l'Arabia Saudita tenta Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'Al Hilal vuole rispondere al grande colpo dell'Al Nassr ...