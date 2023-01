L' abito raffinato dal tocco anni Sessanta che fa già sognare la bella stagione

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un classico vintage style: l’a pois, pezzo forte dei Sixties, ritorna nel guardaroba. Un must-have che anticipa le tendenze della prossima Primavera-Estate 2023, pervase dall’estetica effetto “bambola” tanto in voga all’epoca. L’a pois secondo Duncan AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno: taglio netto ed elegante, con la giacca che si indossa come un vestito E entra sin da ora di diritto nell’outfit, complice l’abbinamento essenziale eda copiare direttamente alle sfilate Autunno-Inverno 2022/2023. Leggi anche › Scoprire con eleganza: il trionfo del vestito corto nell’autunno 2022 ...

Sky Tg24

L'a pois secondo Duncan AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno: ... complice l'abbinamento essenziale eda copiare direttamente alle sfilate Autunno - ...... inAtelier Versace personalizzato , realizzato con prodotti Charlotte Tilbury . Come potete vedere nella foto qui sotto, il trucco di Lily James è davveronella sua semplicità. Il ... Il red carpet dei Golden Globes 2023, le pagelle ai look e agli abiti più belli. FOTO Un raffinato Prada o un Versace da sirena Anche se la riservatezza è d’obbligo, ecco le Maison che potrebbero vestire Chiara Ferragni sul ...In oltre 70 anni storia, il Festival di Sanremo ha fatto molto parlare di sé anche per i look iconici sfoggiati dalle star.