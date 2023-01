(Di giovedì 12 gennaio 2023) 'Fermati un attimo e controlla se c'è tutto'. Io non le do mai retta. Sarà che quando ci fermiamo al noto rivenditore di, solitamente siamo in viaggio e l'unica cosa che voglio è tornare a ...

leggo.it

'Fermati un attimo e controlla se c'è tutto'. Io non le do mai retta. Sarà che quando ci fermiamo al noto rivenditore di hamburger, solitamente siamo in viaggio e l'unica cosa che voglio è tornare a ...... la Aarhus - L'Aia e dall'Aia al Grand Finale di Genova'ultima settimana di giugno. Dagli ... Uscire per la prima volta da Gibilterra, 'Con lache mi ritrovo scommetto che sarà di notte, in ... La sfortuna nell'hamburger «Fermati un attimo e controlla se c’è tutto». Io non le do mai retta. Sarà che quando ci fermiamo al noto rivenditore di hamburger, solitamente siamo in viaggio ...Wang Xiao trascorrerà il Capodanno lunare iniziato sabato scorso, a Pechino dove lavora, da solo e, per il quarto anno consecutivo, festeggerà con i ...