La scomparsa del missionario laico Biagio Conte | una vita al servizio degli altri | sull’esempio di San Francesco

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 gennaio 2023), siciliano, di famiglia benestante, sulle orme di San, giovanissimo scelse di vivere in povertà, per spendere la suain aiuto del prossimo. Numerose le istituzioni religiose di carità (‘Missione di Speranza e Carità’), da lui create, tanto da guadagnarsi anche la stima e l’affetto del Santo Padre. A Palermo, dove principalmente operava era amato da tutti. “Un uomo buono, che ci ha insegnato tante cose, che ha fatto del bene e che ha spiegato al mondo, scegliendo unasenza averi e al, come sia possibile una strada differente da quella che tutti percorriamo senza nemmeno rendercene conto, come fosse l’unica. Grazie, grazie fratello di tutti noi per la ...