La royal family sbotta | Harry non sarà il benvenuto all' incoronazione di Re Carlo

TGCOM

E volle rispondere in pubblico quantomeno all accusa di razzismo lanciata via tv da Harry e Meghan: "Lanon è razzista" , disse all epoca ai cronisti che lo incalzavano. Stavolta, dopo ...Leggi Anche Harry, esce il libro 'Spare' e laprepara la sala operativa Leggi Anche Kate Middleton e Meghan Markle, nel libro del principe Harry i messaggi che rivelano l'ostilità tra ... Harry, esce il libro “Spare” e la royal family prepara la sala operativa Secondo la royal watcher Katie Nicholl, Buckingham Palace non replica alle accuse contenute nel memoriale-bomba «per non alimentare la narrativa di Harry». Una strategia ben collaudata che starebbe in ...Dall’uscita di Spare, il memoir del principe Harry nulla è più lo stesso. La prassi, oggi, è leggere le indiscrezioni dei tabloid sulla royal family con il dubbio che siano materiale fornito direttame ...