(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si parla ancora diin Gran Bretagna e in tutto il mondo, dopo l’uscita del suo libro “Spare”. Ma mentre il principe appare nei talk show americani bevendo tequila e deridendo i protocolli di corte, lasceglie la linea del silenzio. Eppure, indiscrezioni reali raccontano che Repreferirebbe che il secondogenito e Meghan si inventassero una scusa per non partecipare alla sua incoronazione tra 16 settimane. “A maggio alla cerimonianoncerto il” fa sapere una fonte di palazzo.non andrà alla cerimonia? Dopo la raffica di accuse mosse contro la corona, il principenoncerto ilalla cerimonia di incoronazione del padre Re ...

TGCOM

Archiviata la pausa natalizia, i membri dellabritannica sono tornati ai loro impegni, apparentemente per niente turbati dalle rivelazioni di Spare, il libro di memorie del principe Harry. E il 12 gennaio è stata una giornata piena ...Non c'erano dubbi che con l'uscita di 'Spare' (in Italia per Mondadori), laavrebbe fatto parlare di sé, ... La royal family sbotta: Harry non sarà il benvenuto all’incoronazione di Re Carlo I Windsor secondo la stampa britannica hanno affrontato il tema in una «riunione di famiglia» e hanno deciso: «Non vogliono che le conversazioni private che si svolgeranno durante l’incoronazione fini ...Re Carlo III è furioso per i veleni sputati sulla Royal family dal figlio, il principe Harry, nel libro Spare campione di vendite. Dopo ...