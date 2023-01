“La Roma della Repubblica” | nuova mostra ai Musei Capitolini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Arriva, presso i, unadedicata al vasto patrimonio storico e culturale del nostro Paese. La. Il racconto dell’archeologia è il nuovo progetto che va alla scopertadagli inizi del V secolo fino a metà del I secolo. Isono pronti ad ospitare una. Il titolo dell’esposizione, presso Palazzo Caffarelli, sarà La. Il racconto dell’archeologia e si servirà di circa 1800 reperti che, per la maggior parte, saranno esposti per la prima volta. Un racconto che intende affrontare le caratteristiche e le trasformazioni ...

Roma Capitale

...ben più articolata nel nuovo film di Ferzan Ozpetek che si sta girando in queste settimane a, ... In un altro ruolo chiaveprima puntata è apparsa Elena D'Amario , che interpreta la mamma del ...Questa operazione anticipa l'avvio dei servizi straordinari di prevenzione e contrastocriminalita' a, Milano e Napoli, programmati sulla base del piu' ampio Piano per la sicurezza delle ... In scena "La Roma della Repubblica" Termina senza reti e con un Genoa piuttosto concentrato il primo tempo della sfida di Coppa italia tra la Roma ed i rossoblu, che chiude il programma di questa settimana.Anche il Bologna vorrebbe infatti prelevare il ragazzo a titolo temporaneo con eventuale riscatto a fine stagione. Come riferito da Repubblica infatti, i felsinei sono molto interessati a Matias Vina, ...