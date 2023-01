La rivelazione | «Eminem ha rifiutato 8 milioni per esibirsi in Qatar»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladel rapper 50 Cent sulla decisione didi noninper i Mondiali 2022. I dettagli Intervenuto nel radioshow Big Boy’s Neighborhood, il rapper 50 Cent ha svelato la scelte didi rifiutare un lauto compenso pur di nonin. L’artista americano è infatti da sempre anticonformista e politicamente attivo. PAROLE – «Un milione sarebbe andato a me per la mediazione e otto a. Il suo manager hala proposta: ha detto che sarebbe stato anche inutile chiederglielo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

