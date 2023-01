La Reggina si sfila dalla corsa per Forte | Taibi | “Prezzi fuori portata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLasin dalle primissime ore di calciomercato è sembrata una delle società più attive. Il club calabrese è comparso in tante trattative, in particolar modo per quanto concerne una prima punta in grado di poter assicurare a Pippo Inzaghi quei gol necessari a tentare con le carte in regola l’assalto alla serie A. Lasagna, Coda, La Mantia ma anche il giallorossosono i nomi comparsi a rotazione sul taccuino del diesse amaranto Massimoche, però, proprio nelle ultime ora ha precisato la posizione del club calabrese. “Si sentono dei nomi ma cone io non voglio mettere in difficoltà il club. – ha sottolineato Massimo, intervenuto sui canali ufficiali della– Sento parlare di ...