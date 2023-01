La premier nega | ma nel programma elettorale aveva promesso il taglio delle accise sulla benzina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilnon è stato prorogato, anche perché non è mai stato. LaGiorgia Meloni ha diffuso un video sui social in cui spiega il suo punto di vista sui rincari del carburante, dicendo di non aver parlato in campagnadell’abbattimentotasse. Peccato però che basta guardare ildi Fratelli d’Italia, a pagina 26, per vederlo campeggiare nero su bianco. «Io non hoin questa campagnache avrei tagliato le», sostiene Meloni, difendendo la linea prudente adottata del governo nell’ultimo ...