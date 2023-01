La premier Meloni ribadisce il suo no ai vertici del Mes | «Strumento anomalo | servono correttivi»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nell’incontro di circa un’ora della presidente del Consiglio con idel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) a Palazzo Chigi, Giorgiaha ribadito la diffidenza dell’Italia sul tema. «Unoeconomico-finanziario che, pur disponendo di ingenti risorse, non viene utilizzato da lungo tempo dagli Stati aderenti», scrive in una nota la presidenza del Consiglio, riferendosi al Mes come «un’anomalia». Durante l’incontro, al quale era presente anche il ministro dell’Economia Giorgetti con il Direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, e il Segretario generale Nicola Giammarioli,ha spiegato le ragioni della posizione del governo. «Auspichiamo», si legge nella nota di Palazzo Chigi, «la possibilità di verificare, insieme agli altri Stati aderenti, possibilivolti a ...

Ed è anche vero che sulla ' postura ' dell'Italia in ambito internazionale, la cosa più saggia che Giorgiapotesse fare era di mettersi in continuità con i governi precedenti. Però è ...Iloggi ha incontrato il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità, Pierre ...correttivi" oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia,...«Questo governo sta precedendo con determinazione e testa alta», così il premier Giorgia Meloni nell'intervento a Tg1. «Lavoriamo per dare priorità alla crescita, la maggioranza è coesa», ha poi ...I gestori dei distributori dei carburanti lanciano lo sciopero (anche in autostrada) di due giorni per il 25 e il 26 gennaio. E, subito, arriva la convocazione delle organizzazioni sindacali da parte ...