La porta rossa 3 verso il finale | Lino Guanciale assicura | “Non resterete delusi”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ritorno de La3 ha rilanciato le avventure dinel ruolo di Leonardo Cagliostro. L’attore ha rilasciato un’intervista a FqMagazine dove ha anticipato qualcosa suldella terza stagione, e rivelato molti particolari interessanti sul suo personaggio, che ha dimostrato di amare davvero moltissimo. “Quale sia la sorte del fantasma ovviamente non lo svelo ma posso dire che non si resterà” – spiegasulde La3 – “quanto a colpi di scena, siamo in linea con quello iniziale, la morte di Cagliostro.” “Per Cagliostro la fine non esiste” Riguardo al suo lavoro sul personaggio di Cagliostro,aggiunge: “Cerco ...

Il Fatto Quotidiano

Sta andando in onda la prima puntata de La3 che terrà compagnia al pubblico di Rai2 per quattro puntate. I fan della serie hanno ritrovato la protagonista Anna , a cui presta il volto l'attrice che ha rilasciato un'intervista ...Ecco le location di La, la fiction in onda su Rai 1 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Laè una delle fiction Rai che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo, anche per i ... Lino Guanciale a FQMagazine: “Girando La Porta Rossa mi sono commosso spesso e molto pensando che… Mercoledì 11 gennaio debutta su Rai2 la fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Tutto comincia con uno strano blackout a Trieste e un incidente d'auto dietro il quale si cela un omidicio ...Dopo quasi tre anni, La Porta Rossa 3 è finalmente in onda: da mercoledì 11 gennaio 2023 la serie tv sovrannaturale con Lino Guaciale, Gabriella Pession e Valentina Romani torna in onda su Raidue con ...